سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا الجيزة والقاهرة، منذ قليل، سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.



وقد أكد مسئول بمركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار الغزيرة ليست مرتبطة بفصل الشتاء، حيث إن الخريف معروف عنه التقلبات الجوية فهو فصل السيول، مضيفا أن القاهرة ستشهد أمطارًا طبيعية خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن الانخفاض المستمر في درجات الحرارة.



كما نصح المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار للتعرف على حالة الجو، وتأمين أنفسهم حتى لا يصابون بنزلات البرد.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود البلاد، أمس الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وأوضحت الأرصاد أن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار تضم كلا من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وتمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق شمال البلاد.