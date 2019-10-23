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عالم

رئيس تونس يطالب بتفعيل اتحاد المغرب العربي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:07 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، مساء الأربعاء بقصر قرطاج، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، وحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين المغربي، اللذين يزوران تونس بتكليف من الملك محمد السادس لحضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب بمجلس نواب الشعب.

ويعد ذلك أو لقاء واستقبال رسمي من قبل قيس سعيد بقصر قرطاج لوفد خارجي بعد أدائه اليمين الدستورية رسيما اليوم رئيسا لتونس أمام البرلمان.

وعبر قيس سعيد خلال اللقاء عن بالغ شكره وتقديره للملك محمّد السادس على مبادرته بإيفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في حفل تنصيب رئيس الجمهورية، وأكّد في هذا الإطار، على عمق ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وعبر الرئيس التونسي استعداد بلاده الدائم لمزيد تعزيز علاقاتها مع المغرب من خلال إيجاد صيغ وتصورات جديدة للتعاون في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات وتجسيم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل والتضامن.

وأكّد قيس سعيّد على وحدة مصير الشعوب المغاربية وشدّد على أهمية الدفع بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لفتح آفاق تعاون جديدة لشعوب المنطقة وتعزيز الاندماج بين الدول المغاربية.

من جانبه، نقل المالكي تهاني العاهل المغربي لرئيس الجمهورية بنيل ثقة الشعب التونسي وفوزه بالانتخابات الرئاسية وتمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه السامية ونوّه بما تحقّق لتونس على درب تكريس الديمقراطية والحرية وشدّد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية ومزيد الاستفادة من فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين لإرساء تعاون بنّاء ومثمر في شتى المجالات.

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