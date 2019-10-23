نادين الراسي تقود حملة لتوزيع الطعام على الجيش اللبناني.. فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، فيديو لاستغاثة زوجة عسكري بالجيش اللبناني تشتكي من عدم تمكن زوجها من شراء طعام لعدم امتلاكه أموال بسبب حماية التظاهرات.



وعلقت نادين الراسي، على الفيديو قائلة: "أكل وشرب لجيشنا البطل فورا يوزع صرخة وجع من زوجة عسكري!! نتمنى من الجميع نشر هذا الفيديو لنوصل الصرخة وندعو من المتظاهرين مساعدة العسكريين فهم بحاجة لدعمكن".



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضور شعبي كبير من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرً من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الإقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من المجوم.

