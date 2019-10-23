السيسى: إفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أؤكد للمشاركين في محفلنا اليوم، أننا قطعنا شوطًا طويلًا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن اتخاذنا خطوات ملموسة ومتلاحقة لتحقيق عملية الإندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، وآخرها دخول الاتفاقية القارية الإفريقية للتجارة الحرة حيز النفاذ في يوليو الماضي".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي، أن إفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية، سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة وتحديث منظومة التصنيع القاري وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية والاتصال الرقمي.



وأردف: "أود تجديد الدعوة لجميع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الروسية والعالمية، ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في إفريقيا، فهذا هو التوقيت المثالي للانفتاح على دول القارة، ولا يفوتني مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية للاطلاع بدورها في تمويل جهود التنمية في إفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة، بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار".