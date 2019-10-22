بشرى توضح حقيقة خلافاتها مع أحمد الفيشاوي

كشفت الفنانة بشرى، حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدة أنه مثل شقيقها ولكنه يحتاج إلى شدة أذن.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "لم أتخانق مع أحمد الفيشاوي حتى أتصالح معه، ولكنه عليه تصرفات غريبة جدًا".



وتابعت: "أحمد الفيشاوي هو صاحبنا وعشرة عمر ولكن عليه مراجعة تصرفاته التي تغضب منه زملائه والناس".



#عرب_وود | كيف تتعامل بشرى مع الشتائم والسباب على السوشيال ميديا؟ ومن هي أقرب فنانة لها داخل الوسط الفني؟ وأسئلة أخرى أجابت عنها في الجزء الثالث والأخير من #نجم_الأسبوع@BushraRozza pic.twitter.com/HGEAX8yBt9 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 22, 2019