بشرى: السوشيال ميديا سلاح سخيف للسب والقذف

قالت الفنانة بشرى، إن السوشيال مدييا أصبحت سلاحا سخيفا جدًا للسب والقذف، واستخدامات الناس له سيئة السمعة.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "مثل ما لها من مساوئ فلها مكاسب كثيرة جدًا وهذا هو التطور التكنولوجي الذي لا بد من مواكبته".



وتابعت: "الشتائم لم تعد توجع لأنها فقدت معناها من كثرة التكرار ويهمني من يشتمني، وأنا لست معنية بهؤلاء الناس لأن لدي مشاغل أكثر من أن أتوقف أمامهم".



وأكدت أنها ما زالت تعمل على شخصية داليدا، والتي مرت على أكثر من منتج ومؤلف موضحة أن العمل عليها مازال داخل المطبخ ولا تعلم الوقت الذي ستبدأ العمل فيها فعليًا.



#عرب_وود | كيف تتعامل بشرى مع الشتائم والسباب على السوشيال ميديا؟ ومن هي أقرب فنانة لها داخل الوسط الفني؟ وأسئلة أخرى أجابت عنها في الجزء الثالث والأخير من #نجم_الأسبوع@BushraRozza pic.twitter.com/HGEAX8yBt9 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 22, 2019