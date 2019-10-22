أستاذ آثار: الأوسكار مستوحاة من تمثال "بتاح"

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إن ما يتردد عن أن الإله "بتاح" هو إله الظلام معلومة "خاطئة"، مؤكدًا أنه إله الفنون والصناع والحرفيين، وهو الراعي لكل أنواع الفنون.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن جائزة أوسكار مستوحاة من تمثال "بتاح"، مردفًا: "نفس الوقفة والشكل".



وعن وصف البعض للحضارة المصرية بأنها وثنية، قال بدران إن المصري متدين منذ القدم يسعى لوجود كيان يحميه، ويقدم له الصلوات والقرابين، والحضارة المصرية روحية أكثر من كونها مادية.