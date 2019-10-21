كواليس استعراض قضية سد النهضة بأسبوع القاهرة للمياه

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تمت مناقشة قضية سد النهضة خلال جلسة "التعاون في قطاع المياه"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الدولي للمياه"، موضحًا أنه تم استعراض أمثلة ناجحة للتعاون بين الشعوب في الأنهار العابرة للحدود.



وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "TeN"، أن الأخوة في السنغال عرضوا تجربة حدثت في أحواض أخرى للأنهار الإفريقية وكيفية التعاون مع بعضهم البعض والقدرة على تحقيق مكاسب مشتركة، حتى يخرج الجميع فائزًا.



وأردف: "ندرة المياه تجعل طرف فائز وطرف خاسر، ولكن يجب العمل على أن يخرج الجميع "فائزين" في تلك القضية الحيوية"، كما أن السنغال استعرضت كيفية قيام الدول المستفيدة من نهر السنغال في حل المشكلات فيما بينهما وكيفية توقيع اتفاقيات بينهم ويعيشون حاليا في سلام وأمان.

