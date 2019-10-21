الأرصاد: ثقب الأوزون أكذوبة كبرى (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاحتباس الحراري ظاهرة علمية حقيقية، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ثقب طبقة الأوزون أكذوبة كبرى الهدف منها سياسي.



وأضاف "عطا"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه لا يوجد ثقب في طبقة الأوزون، حيث استغل البعض تلك الشائعة في غلق مصانع في أماكن معينة، موضحا أنه قد حدث اضمحلال في طبقة الأوزون نتيجة الثورة الصناعية، وكثافة حركة الطيران، ولكن لم يدمر.



وأشار "عطا"، إلى أن مصر تستخدم الآن محطات رصد جوية أتوماتيكية، والتي تسمح برصد الغلاف الجوي وطبقاته، معلنا أنه لأول مرة سيكون هناك رادارات للطقس، بحيث يمكن التنبؤ بموعد سقوط الأمطار، وكمية الأمطار، فضلا عن أنه سيتم استخدام حاسب آلي عملاق يسمح بتخزين البيانات.

