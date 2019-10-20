"اتحاد الصناعات": مصر تمتلك فائضًا من الأرز يكيفيها لعام 2021

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعاني من عدم الشغل وذلك لأنه بنسبة 75% أو أكثر المضارب متوقفة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "لا يوجد لدينا استهلاك للارز، والأسواق مكدسة بالأرز، وتبدأ بأسعاره من 6 جنيه غلى 8 جنيه، وهي أسعار جملة رز سائب وفي حالة التعبئة يزيد 1 جنيه فقط وهذا أفضل أنواع الأرز".



وتابع: "لدينا إنتاج من الأرز يكفينا إلى نهاية 2021، والانتاج زاد هذا العام عن 8 مليون طن أرز شعير، ومتوافر من العام المنتهي ما يعادل 500 ألف طن أرز أبيض أي ما يعادل 5 مليون ونصف طن".



وأوضح أن الاستهلاك لا يتجاوز الـ 3 مليون طن في السنة فنحن لا نجد أبًا شرعيًا لصناعة الأرز، ورغم مشكلة المياة إلا أننا لو بحثنا عن القمح نجد أننا نستورد 12 مليون طن قمح في العام ونصدره على هيئة دقيق ومكرونة أو مخبوزات.



وأكد أننا نستورد 80% من الفول، ونستورد من العدس 100% واللوبيا والفصوليا، ونعيد صناعتها ونصدرها كلها، مشيرًا إلى أن المسئولين في مصر يرفضون تنفيذ هذه العملية مع الأرز، مؤكدًا أن الفلاح ظلم في صناعة الأرز ظلمًا كبيرًا، لأن المُصنع المصري في صناعة الأرز من أفضل المصنعين.



وعن أزمة الأرز أكد أن من افتعلها هم الأشخاص الذين قاموا بتخزين الأرز ورغم ذلك قاموا ببيعه بخسارة كبيرة، موضحًا أنه للمرة الأولى يكون لدى مصر فائض عامين من الأرز.