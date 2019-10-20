الباز يدعو لتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات لزيارة المشروعات القومية

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المسئولين في الدولة إلى تنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات لزيارة المشاريع القومية الكبرى.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الشباب لا يعرفون بشكل جيد ما يحدث في البلد من إنجازات في كل المجالات، وهم بحاجة إلى أن يشاهدوا هذه الإنجازات بأعينهم.

وأضاف "الباز": "أيام بناء السد العالي كان شباب الجامعة والمدارس يذهبون لرؤية السد أثناء بنائه"، لافتًا إلى أننا بحاجة إلى تنظيم رحلات للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية للطرق والمحاور والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل المشاريع القومية.

وتابع: "احنا عايشين في عصر من التشكيك، وفي ناس بتشكك في كل حاجة.. خلوا ولادنا يتعمل رحلات مستمرة بحيث أضمن خلال العام الدراسي يكون في رحلات بشكل مستمر عشان يشوفوا الإنجازات".

وواصل: "لما طالب يزور العاصمة الإدارية، ممكن بعد 15 سنة يبقى الطالب دة مسؤول مهم في الحكومة".