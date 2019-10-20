ريال سوسيداد يستفيد من تعادل أتلتيكو

استفاد ريال سوسييداد الأحد من تعادل أتلتيكو مدريد السبت، وارتقى الى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بنيجة 3-1 ضمن منافسات المرحلة التاسعة.



وسجل خافي غارسيا (22 هدف عكسي)، البرازيلي ويليان جوزيه (36) وبورتو (58) أهداف ريال سوسييداد، بعدما افتتح لورين مورون التسجيل في المباراة لبيتيس (12).



ورفع سوسييداد رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع أمام أتلتيكو الخامس بفارق الأهداف، فيما بقي بيتيس في المركز الـ18.



إلى ذلك، حقق فياريال الفوز بنتيجة 1-صفر خارج قواعده على حساب إسبانيول بهدف مبكر للكاميروني كارل توكو ايكامبي (17)، فيما تفوق ديبورتيفو ألافيس 2-صفر على ضيفه سلتا فيغو.



ورفع فياريال رصيده الى 14 نقطة في المركز السادس بتحقيقه فوزه الرابع هذا الموسم، فيما مني نادي كاتالونيا بالهزيمة السادسة في المركز ما قبل الأخير.



وسجل كل من الأرجنتيني ليساندرو ماغايان (50) ولوكاس بيريز (82) هدفي ألافيس، الذي رفع رصيده الى 11 نقطة في المركز الـ14، فيما بقي سلتا فيغو في المركز الـ17.



ويحل بلد الوليد ضيفا على أتلتيك بلباو فيما يستضيف إشبيلية فريق ليفاتي في ختام المرحلة لاحقا اليوم.