شاهد.. مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عرضت فضائية "الغد"، لقطات حية، صباح اليوم الأحد، من اقتحام المئات من المستوطنين، للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت جماعات "الهيكل" جددت دعواتها، السبت، لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اليوم السابع من "عيد العرش" اليهودي.



وذكرت الجماعات في دعواتها التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من المستوطنين سيجتمعون غدا عند السادسة صباحا، قرب باب المغاربة الذي تنفذ عبره الاقتحامات.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إحصائية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تشير إلى أن "عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، منذ بداية "عيد العرش" حتى الخميس الماضي بلغ أكثر من 2700 مستوطن".











