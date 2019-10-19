حريق بفندق سياحي في الغردقة

نشب حريق منذ قليل، في فندق شهير بمنطقة مكادي في الغردقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف.



تلقى العميد حاتم بدورة مدير شرطة النجدة بالبحر الأحمر بلاغًا من الفندق، وعلى الفور تم إخطار اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، الذي انتقل إلى مكان الحريق، وأمر بسرعة التحرك.



وانتقلت 4 سيارات إطفاء و3 عربات إسعاف إلى موقع الحريق، وجارِ التعامل مع الحريق وإخلاء النزلاء والعمل على وإيجاد سكن بديل فورا.