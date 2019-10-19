متسابقة مصرية تُبكي أحلام في The Voice.. فيديو

قدمت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة"، للفنانة آمال ماهر، في الحلقة النهائية من حلقات الصوت وبس في برنامج واستطاعت أن تلفت انتبها الفنانة الإماراتية أحلام لتكون أول الملتفين لها.



وبكت الفنانة الإماراتية أحلام، تأثرًا بصوت نورهان المرشدي، والتف إليها الفنان اللبناني راغب علامة أيضًا وتنافس النجمان لضمها لفريقهما.



وطلبت أحلام، احتضان المتسابقة بعد انتهائها من الغناء، وطلبت منها الصعود مرة أخرى للمسرح، ليؤكد الفنان اللبناني راغب علامة أن نورهان تمتلك صوت قوي وغنت الأغنية لآمال ماهر وبإحساس شيرين عبدالوهاب، وطلب منها الانضمام لفريق أحلام.



على أنغام أمال ماهر.. نورهان المرشدي من مصر تبكي أحلام#MBCTheVoice pic.twitter.com/QQnDFEyeZu — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 19, 2019