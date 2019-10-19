إصابة جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد

أعلن نادي اتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت عن إصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس في الكاحل الأيمن مما سيبعده عن الفريق لبعض الوقت.

وتعرض فيليكس للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها اتلتيكو مع بلنسية 1- 1 اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأشار اتلتيكو مدريد عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "سيخضع اللاعب للفحص الطبي قريبا".

ومن جانبه قال دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو "الإصابة لم تبدو وأنها سيئة في البداية لكن الحكم جاء لنا وقال إن جواو يعاني من إصابة في الكاحل، نتمنى أن تكون الإصابة بسيطة".