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رياضة

تناغم ميسي وسواريز وجريزمان يصعد ببرشلونة للصدارة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجل ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان أهدافًا لأول مرة سويًا، خلال فوز برشلونة خارج ملعبه 3 - صفر على إيبار ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وصعد الفريق القطالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد تسع مباريات، لكن ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، يمكنه استرداد الصدارة عندما يحل ضيفا على ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.

وضع جريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من اليسار عقب تسلم تمريرة طويلة من كليمو لينجليه وسدد مهاجم فرنسا بهدوء في الزاوية القريبة بالمرمى.

وتعاون اللاعبون الثلاثة في الهدفين التاليين في نقطة انطلاق لهم هذا الموسم بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى جريزمان الذي نقل الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع جريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس، لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66 ضامنا الانتصار الخامس على التوالي لبرشلونة في جميع المسابقات.

وقال جريزمان للصحفيين: "هذه ثلاث نقاط ذات قيمة كبيرة خاصة أنه من الصعب اللعب بشكل جيد بعد فترة التوقف الدولية لأن جميع اللاعبين قادمين من رحلات بالخارج لكننا لعبنا بشكل جيد".

وأضاف "أدركنا أنهم يريدون فرض الضغط العالي علينا لذا أخبرت لينجليه بأن يمرر لي الكرة إذا شاهد الظهير متقدما وفعل هذا بالفعل. صنعنا الكثير من الفرص من خلال التمريرات الطويلة اليوم".

وغاب المدافع المؤثر جيرار بيكي عن برشلونة اليوم للإيقاف لكن مدافع فرنسا صمويل أومتيتي ظهر بشكل مميز في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم بعد سلسلة من المشاكل بالركبة.

وكان الخبر السيء الوحيد لفريق المدرب إرنستو بالبيردي هو خروج الظهير الأيمن سيرجي روبرتو في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة محتملة في الركبة.

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