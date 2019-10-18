الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

لبنان.. الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:42 ص
جريدة الدستور
طباعة
أطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت في محاولة لتفريق الحشود التي تطالب بإسقاط الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكانت قد قالت قوى الأمن الداخلي: "إن حرية التعبير مقدسة ويكفلها الدستور ولكن هل يبرر ذلك الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة؟ هل حرية التعبير تسمح بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي الذين سقط منهم 40 جريحاً حتى الآن."

وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين اللبنانيين "التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى والعنف".

في غضون ذلك، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في بيروت بإشعال المتظاهرين النار في إطارات سيارات في ساحة الشهداء واقتحام مبنى إحدى شركات الاتصالات ويحرقون محتوياته.

كما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية بأن قطع الطرقات متواصل في عدد من المناطق اللبنانية، منها مناطق محسوبة على التيار الوطني الحر.

وأشارت إلى أن التظاهرات متواصلة في صور والنبطية وصيدا جنوب لبنان، وفي طرابلس والعبودية والبقاع والجبل اللبناني.

وفي تصريح لها، ردت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن على المطالبات بإسقاط الحكومة بالقول: "إن إسقاط الحكومة ليس الحل وإن أي حكومة بديلة ستأتي لن يكون لديها خيارات أفضل من خيارات الحكومة الحالية وإذا سقطت فإن الانهيار سيكون حتمياً".

وأضافت أن "الناس العالم موجوعة وتعاني من الضائقة الاقتصادية وتصرخ بوجه أي مسؤول واتفهم هذا الأمر".

وأكدت الحسن أن "لا للخروج من هذا الوضع إلا من خلال موازنة تعكس إجراءات تقشفية وإيرادات إضافية وهذا لا يعني أن الإيرادات تكون من خلال الضرائب الإضافية."

وكان قد طالب عدد من القوى السياسية في لبنان باستقالة حكومة سعد الحريري.

وقال السياسي اللبناني وليد جنبلاط لسكاي نيوز عربية "إن الحكومة اللبنانية انتهت، وإن التأسيس لمرحلة ما بعد هذه الحكومة حصل خلال لقاءات ضمت حزب الله وكل من التيار الوطني الحر ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية."

وربط جنبلاط بين التطورات المحلية وتلك التي تجري دوليًا، لاسيما خروج أميركا من المنطقة وتسليمها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد وأصعبها

منذ حوالي 6 ساعات

"الدستور" تكشف الإخواني المسئول عن مونتاج ونشر فيديوهات "المقاول الأجير"

منذ حوالي 8 ساعات

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

منذ يوم

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

أيام زمان

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

شكري سرحان.. عشق الفن بسبب شقيقه الأكبر و"سطوح" منزله

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

5 أطعمة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

احذر.. السجائر الإلكترونية تهدد حياة غير المدخنين

الرئيس نيوز

رئيس "كهرباء القناة" يكشف: سبب انقطاع التيار عن بورسعيد

نيابة أمن الدولة تسمح لـ"الباقر" بحضور جنازة والده

"واقعة محمد رمضان" تطيح برئيس شركة طيران خاصة

القاهرة تستضيف اجتماعات "مجلس النواب الليبي" غدا

منوعات

بسبب تهديد هاتفي.. إنهاء حفل موسيقي قبل الموعد في مدينة ألمانية

انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد

بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

إنقاذ رجل دخل قفص أسد في حديقة حيوان هندية

كشكول

أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يعلن تفاصيل مسابقة "متميرة يا جيزة"

المستشار العسكري لكفر الشيخ يدخل في نوبة بكاء بسبب قصيدة طالب أزهري

للمرة الرابعة.. إلغاء امتحانات الدبلومة الأمريكية لـ ٣٠ ألف طالب بسبب تسريب الأسئلة

إسلام سياسي

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية

بالتزامن مع العدوان التركي.. داعش يطلق سراح نساءه المحتجزات في سجون "قسد"

صفر مشاهدات.. إعلام الإخوان ينهار.. ومصادر: أيمن نور يجتمع مع مسئولين بالقنوات


زيت وسكر

الكندوز يسجل110 جنيه.. أسعار اللحوم بالأسواق

كم فص “ثوم” تحتاجه يوميًا للحفاظ على صحتك؟

جرام الفضة يسجل 9.70 جنيه في نهاية الخميس

شروط مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

محمود خيرالله: ذات الضفائر الذهبية وراء حبي للقراءة والشعر

وائل خورشيد يكتب: عن البدايات وما بعدها

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية بأسوان (صور)

"ليلة مقتل الحاوى".. رواية جديدة لعلاء عمر عن دار الهالة

صفحتنا ع الفيس بوك