ماجد المهندس يشيد بافتتاح أكبر نافورة راقصة بالعالم في السعودية.. فيديو

أشاد الفنان العراقي ماجد المهندس، بافتتاح أكبر نافورة راقصة بالعالم في السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.



وقال ماجد المهندس، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "علا شئ مبهر ورائع مجهود كبير شكرا لهيئة الترفيه وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ".



وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد.



يُذكر أن "موسم الرياض" الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثرمن 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.

