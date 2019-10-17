الفنانة التركية هازار إيرجوتشلو ترتبط بمخرج يكبرها بـ 19 عامًا

وافقت النجمة التركية الشابة هازار إيرجوتشلو، الشهيرة عربيًا باسم أيلول، في مسلسل "مد وجزر"، على الزواج من المخرج التركي أنور أونلو، والذي يكبرها بـ 19 عامًا.



وكانت الصحف التركية قد كشفت أن أنور أونلو، البالغ من العمر 46 عامًا عرض علي هازار، البالغة من العمر 27 عامًا ووافقت بشكل رسمي.



ويعود تاريخ العلاقة التي جمعتهما إلى الأشهر الأولى من 2018، بعد نشر صور لهما من سهرة خاصة برفقة مجموعة من أصدقائهما.



يذكر أن مسلسل "مد وجزر"، عرض في عام 2013، وانتهى عرضه في 2015، وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.



