"البوتشيا".. رياضة مرضى "الشلل الدماغي" تعيد أمل لديهم اللعب



تحقق حلمهم وأصبح لديهم أملًا بألا يظلوا ممارسين لدور المتفرج، إنهم مرضى الشلل الدماغي الذين حُرموا من حياة طبيعية ينعم بها الكثيرون، فأصبح مفهوم اللعب لديهم دربًا من دروب الأحلام، لتأتي رياضة جديدة تدعى "البوتشيا" تحيي بهم روح الأمل بلعبة جديدة يستطيعون ممارستها، وإثبات نجاحات بها وتعوضهم عن كرة القدم التي طالما حلم الكثيرون منهم ممارستها.



داخل نادي النصر، وتحديدًا بفريق ذوي الاحتياجات الخاصة كان "للدستور" جولة للتعرف على لاعبي "البوتشيا" من مرضى الشلل الدماغي الذين رافقهم الأمل بممارستهم إياها.



الطفل مصطفى أحمد، 12 عامًا، هو أحد الأطفال مصابي الشلل الدماغي، الذي لم تمنعه إعاقته بثلاثة أطراف أن يتعلموا هذه اللعبة بسرعة شديدة بعد تركيز قوي بقواعدها بل واستذكار هذه القواعد.



ويصفه والده أنه في يومين فقط استطاع تعلم شروط وخطوات اللعبة كاملة ليتمكن بتركيز شديد أن يستخدم یده الیمنى وحضور ذهنه أن يحرك الكرة بالمساحة المحددة، وفي أقرب نقاط من الكرة البیضاء.



واستطاع عن طريقهما أن یتخذ قرارات صائبة بوقف اللعب واستكماله في الأوقات المناسبة ليفوز فيها بالمیدالیة الذهبیة، ويؤكد مصطفى أنه يريد أن يصبح بطلاً عالميًا بهذه الرياضة.



"البوتشيا"عبارة عن كرة إسفنجیة بغطاء من الجلد محیطها لا يتعدَ 270 مللیمترا ووزنها 275 جراما، هذه الكرة التي حققت أحلام كثیر من لاعبي الشلل الدماغي الذین لم تمكنهم قدراتهم البدنیة من المشاركة في لعب كرة القدم أو اليد، ففتحت هي آفاق جديدة لهم تمكنهم من لعب الكورة التي لطالما حلموا بها.



وعن طبيعة لعبة البوتشيا، يقول محمد بيومي، رئيس اللجنة الفنیة لریاضة البوتشيا بالاتحاد، أنها عبارة عن كرة رئیسیة بیضاء هي "الكرة الجاك"، كل لاعب يحاول أن تقترب كراته الـ6 الزرقاء أو الحمراء من تلك الكرة، وهذه اللعبة حسبما يوضح هي لعبة فردیة وزوجیة وجماعیة، في 4 أشواط، وتأخذ 4 مستویات تتعلق بالتصنیف الطبي لكل لاعب.



مستويات اللعبة كما يشرحها "بيومي"، في حديثه مع "الدستور"، عبارة عن مستوى أول وهو المخصص للاعبین ذوي الشلل الدماغي غیر المؤثر بصفة قویة على الحركة أما المستوى الثاني فهو یستطیع اللاعب به أن یمسك الكرة بیده، والمستوى الثالث هو ذلك المستوى الذي يكون للاعب معه إعاقة أخرى بجانب الشلل الدماغي كإصابات العمود الفقري وضمور العضلات.



و المستوى الرابع هو ذاك المستوى المخصص لذوي التصنیف الطبي الشدید، وفیه یكون اللاعب یعاني من التشنجات وإصابة في العضلات بما لا یسمح باستخدام یده في رمي الكرة.



ولذلك یتم تخصیص منحدر ولاعب مساعد يتلقى تعليمات اللاعب المريض لرمي الكرة على المنحدر، دونما أن ينظر المساعد إلى ساحة الملعب أوما يسمونها "المحكمة"، ويتلقى تعليمات حول زاوية المنحدر وارتفاعاته من اللاعب الأساسي.



ويختتم رئيس اللجنة أنه يسعى الآن لعمل اتحاد ریاضي للعبة البوتشيا للمشاركة في بطولات الاتحاد العالمي للریاضة، كما سیتم عمل بطولات متتالیة لاختیار المنتخب المصري لریاضة البوتشياا.





أحب ابني كرة القدم منذ صغره وكان قلبي ينفطر حزنًا عليه' عند رؤيته عاجزًا عن لعبه إياها، وهو يشاهد زملاؤه يلعبون".. كلمات مصحوبة بالدموع تقولها سميرة علي، والدة الطفل محمد هشام 11 عامًا المصاب بالشلل الدماغي لتردف قائلة أنها اكتشفت لعبة "البوتشيا" فبراير الماضي.



قررت الأم على الفور أن تشترك لولدها بها لتعوضه عن حلمه المفقود منذ سنوات بلعب كرة القدم، وبالفعل نجحت رياضة البوتشيا" أن تمتص الشغف الكبير لدى الطفل واستطاع بها تعويض عجزه عن لعب كورة القدم بلعبة أخرى بديلة وشبيهة، فأضفت عليه سعادة وعلى الأسرة جميعًا حسبما تصف أمه.



والشلل الدماغي هو خلل يصيب خلايا المخ والجهاز العصبي يسبب اضطرابًا بالقدرات الحركية للجسم ينتج عنه بعض الأعراض كالصعوبة بالكلام، وعدم القدرة على التوازن في الحركة أو ردود الأفعال، وأحيانًا ينتج عنه فقدان لبعض الحواس، وتختلف أنواعه ومستواه من شخص لآخر، ويحدث عادة بسبب نقص الأكسجين عند ولادة الطفل أو نتيجة لحوادث تعرض لها الدماغ.



"أما أميرة حسام خريجة كلية الألسن، والتي تعرضت للإصابة بالشلل الدماغي بسن 22 عامًا بعد تعرضها لحادث تقول "فور علمي برياضة البوتشيا" أيقنت تمامًا انها تناسب حالتي لأنها جعلت خصيصًا لمن يعاني من ضعف بعضلة اليد، وهو ما أعانيه من أثر حادث تعرضت له.



وتتابع أميرة، حديثها مع "الدستور"، قائلة: أحببت هذه اللعبة لأنها أيقظت بي روح الأمل بعد أن تملكني اليأس عقب تعرضي للحادث، وأتمنى أن أصبح بطلة عالمية وأمثل مصر في بطولات على مستوى عالمي بهذه الرياضة التي أحببتها كثيرًا.





و بلعبة البوتشيا حسبما يوضح أحد العاملين بنادي النصر، وهو سمير أحمد، ، ٤٣ عامًا، يربط اللاعب المريض حزام معدني به عصا يتم ربطه على رأسه إذا منعته إصابته من إمساك الكرة بين يديه، ليقوم بدفع الكرة على المنحدر.



في هذه اللعبة، تعمل آية الله مجدي، محكّمة بين اللاعبين، وهي تعد من أول المحكّمين الذين تعلموا قواعد البوتشيا في مصر، تقول عن البوتشيا: هي لعبة لها قانون دولي، ولا تعتمد على قوة الحركة إنما على استخدام العقل والذكاء".



وتضيف "آية"، في حديثها مع "الدستور"، أن تحكيم البوتشيا يسمح بالرجوع إلى التصوير الفيديو للفصل في متابعة أن اللعبة تستلزم وجود محكمین یقومون بمراقبة المباراة من الخارج، معربة عن أمنیتها بأن تصبح محكمًا دوليًا لریاضة البوتشياا.



وبالنادي المصري القاهري، أقيم هذا الشهر التصنيف الطبي للاعبي البوتشياا، استعدادًا لعمل تجارب لاختيار أول بعثة تمثل منتخب مصر للبوتشيا بالبطولة العربية الأفريقية المفتوحة للبوتشي، والتي تقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ بدولة تونس.



ويذكر أنه حصد فريق ذوى الأحتياجات الخاصة بنادى النصر علي 9 ميداليات فى بطولة القاهرة الكبرى المؤهلة لبطولة الجمهورية ومنها لبطولة العالم فى أبو ظبى 2019 ، فمثل النصر بهذه البطولة 30 لاعب ولاعبة فى العاب القوى، كرة السلة، كرة القدم، تنس الطاولة، والبوتشيا.



