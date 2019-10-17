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نادين نسيب نجيم تنتقد الأوضاع اللبنانية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:14 م
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نادين ناسيب نجيم،
سناء إسماعيل
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انتقدت الفنانة اللبنانية نادين ناسيب نجيم، الأوضاع السائدة في لبنان خلال الوقت الحالي، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقالت نادين في تعليقها على صورة لها: "بصراحة لما شفت الصورة حسيت تعابير وجهي بيعبروا عن الوضع ب لبنان إنه عنجد؟ عنجد عم تحكوا؟ ضرائب على كل شي ومعاشات بالأرض وحرائق وديون وفقر وإفلاس ودولار مقطوع وتضخم مالي نفقات عالية وإنه معقول ؟ شو بعد فيه؟ طب ممكن بس تخللونا كرسة خشب نقعد عليا لأنه كرسحتونا شكرًا".

يذكر أن لبنان شهدت خلال الأيام الماضية انتشارا كبيرا في حرائق الغابات والتي امتدت إلى المناطق السكنية ووصلت إلى الأراضي السورية وحاولت قوات كثيرة من الجيش اللبناني والدفاع المدني والمتطوعينن إخمادها إلا أن هطول الأمطار كان سببًا قويًا في خمودها.

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