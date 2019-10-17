24 أكتوبر.. حفل نسمة عبدالعزيز على المسرح المكشوف

تستعد الفنانة نسمة عبدالعزيز، لإحياء حفل موسيقي كبير، الخميس المقبل، على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً.



وتقدم عازفة الماريمبا "عبدالعزيز" وفرقتها حفلًا يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من الحان أغانى التراث.



يذكر أن الفنانة نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في الثانية عشرة من عمرها، حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعمل حاليًّا مدرسًا بكونسرفتوار القاهرة، كوَّنت فريقها الموسيقي "نسمة جروب" الذي مثَّلت به مصر في عديد من المهرجانات، قدمت حفلات في مختلف دول العالم، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون.