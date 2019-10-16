حلا شيحة وبسمة بوسيل رفقة نجلة أصالة في عيادتها (صور)

شاركت شام الذهبي، نجلة المطربة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة الفنانة حلا شيحة، والفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني.



وظهرت حلا شيحة فى الصور وهي داخل عيادة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة نصري، وبرفقة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى.



وكانت الفنانة السورية أصالة، قد أعلنت الشهر الماضي، عن دخول ابنتها مجال التجميل من خلال عيادتها الخاصة، وكتبت: "الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عيادة، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك، أنا جدًّا فخورة وجدًا سعيده بكِ ولكِ".



وحصلت شام الذهبي على درجة الماجيستير في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم افتتحت عيادة تجميل خاصة بالبشرة.