"الباز": لقاء السيسي والمستثمرين أزال كثير من اللبس حول الأوضاع في مصر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عدد من المستثمرين المصريين بالخارج في قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هؤلاء المستثمرون يشاركون في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن لقاء الرئيس السيسي بالمستثمرين مهم لسبب جوهري، وهو تعرض المستثمرين في الخارج لحملات إعلامية من شأنها تشويه صورة مصر، وهذا يجعلهم ينفروا من الاستثمار في مصر.

وأكد "الباز"، أن لقاء مع المستثمرين أزال مساحة كبيرة من اللبس عندهم، موجهًا التحية للسفيرة نبيلة مكرم، لدعوتها للمستثمرين لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية بها.