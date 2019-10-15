لتهجير المدنيين.. تركيا تقصف رأس العين السورية

قصف الجيش التركي اليوم الثلاثاء، براجمات الصواريخ والدبابات مناطق في رأس العين ضمن حملة العدوان التركي على شمالي سوريا.



من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية: إن الجيش السوري سيطر على مطار الطبقة العسكري وعلى عدة مواقع وجسور عند نهر الفرات، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري سيطر على مساحة تزيد على ألف كلم مربع بمحيط مدينة منبج.



ودخل الجيش السوري، مساء أمس الإثنين، إلى مدينة منبج بريف حلب الشمالي لمواجهة العدوان التركي شمالي البلاد.



وتوصل الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية إلى اتفاق يقضي بتسليمهم المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم للجيش السوري من أجل مواجهة العدوان التركي على شمالي البلاد.



وتخطط تركيا لإجبار المدنيين السوريين على النزوح من أجل تنفيذ مخططات تهجير وإحلال الجماعات المسلحة الموالية لها بالمنطقة.