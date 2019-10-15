السجن 10 سنوات لمتهم في "أحداث عنف العجوزة"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "محمد أحمد محمد" بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمته في أحداث العنف بالعجوزة



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بالمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014.



ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.