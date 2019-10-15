ضبط سائق انتحل صفة أمين شرطة في عين الصيرة

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على سائق انتحل صفة رجل شرطة لإنهاء تراخيص السيارات في عين الصير.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط قسم مباحث المرور، بضبط "ا. ع. ب" 39 سنة، سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة Kenwood، أثناء إنهائه إجراءات استخراج رخصة قيادة باسم"ع. ت. ع" 20 سنة عاطل، مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإيهامه المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأن الجهاز اللاسلكي المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.