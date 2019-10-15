الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

ضبط سائق انتحل صفة أمين شرطة في عين الصيرة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
طباعة
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على سائق انتحل صفة رجل شرطة لإنهاء تراخيص السيارات في عين الصير.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط قسم مباحث المرور، بضبط "ا. ع. ب" 39 سنة، سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة Kenwood، أثناء إنهائه إجراءات استخراج رخصة قيادة باسم"ع. ت. ع" 20 سنة عاطل، مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإيهامه المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأن الجهاز اللاسلكي المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"التهمت بالكامل".. التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارجرجس بحلوان

منذ حوالي 6 ساعات

الزراعة: استيراد 10 ملايين و757 ألف طن قمح

منذ حوالي 19 ساعة

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

منذ يوم

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

ads

الصور

image description

صور ودية مصر وبوتسوانا

image description

صور نجوم الفن في حفل "بالشباب تحيا الأمم" بالهناجر

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ"صلاح" بعد صوره مع العارضة البرازيلية

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

تطوير جهاز جديد لعلاج مرض السكر والبدانة

جراحات المياه البيضاء تؤمن سلامة القيادة على الطريق

تباطؤ حركة السير في الأربعينيات تشير إلى الشيخوخة

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

الرئيس نيوز

برلمانية تطالب بعدم تطبيق قانون إيطالي "يطحن رفات المتوفين المصريين"

لجنة الإسكان في البرلمان: سنعدل تراخيص البناء لتكون 3 سنوات بدلاً من سنة

طلب إحاطة يحذر من انهيار الثروة الحيوانية‎ في مصر

عبدالعال أمام الاتحاد البرلماني الدولي: عدم احترام القانون الدولي سبب صراعات الشرق الأوسط

منوعات

الاحتجاجات تلغي وتؤجل الرحلات الجوية في مطار برشلونة

حجب الإنترنت بالعراق

تسيير خط جوي مباشر بين وسط الصين وكوريا الجنوبية

فقدان 10% من الكتل الجليد في سويسرا

كشكول

الخميس المقبل.."تعليم الجيزة" تطلق مبادره متميزة ياجيزة بالتعليم النشط

"هندسة حلوان" تفوز بالمركز الأول في مسابقة DELL EMC

"شوقي": حل أزمة إنقطاع المياه عن مباني إقامة طلاب مدرسة المتفوقين بإكتوبر غداً

أولياء أمور «اليابانية» بالتجمع الخامس يستغيثون بالوزير لإنقذ المدرسة من الإهمال

إسلام سياسي

خلال ساعات.. إيطاليا تُوقف بشكل نهائي تصدير الأسلحة إلى تركيا

بعد نفي قطر دعمها للإرهاب.. ننشر أدلة تورطها بتمويل التنظيمات

نص كلمة مفتي الجمهورية بمؤتمر "إدارة الخلاف الفقي"

رسالة الصومال لـ تميم: "لسنا بحاجة إلى رجالك وإرهابك"


زيت وسكر

وزير الإسكان يلتقي ممثلي “التطوير العقاري” لهذا السبب

تسهيلات جديدة لأصحاب السفن والأحواض العائمة

6 عيادات جديدة بجمعية رعاية مرضى الكبد في الدقهلية

“التخطيط”: اللتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت الـ 27 مليار يورو في 2018

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

تركي آل الشيخ يكرم وزيرة الثقافة المصرية في حفل "صناع الترفيه"

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

ساشا ستانيشيتش بجائزة أفضل كتاب ألماني 2019

الليلة.. انطلاق باليه كليوباترا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك