الإبراشي: عواقب وخيمة في انتظار تركيا.. والمجتمع الدولي يزداد حدة ضدها

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المجتمع الدولي يدين العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وفرض عقوبات أمريكية وأوربية على أردوغان.



وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية on e: "يوجد حصار سياسي لتركيا ولرجب طيب أردوغان، وكل يوم يزداد المجتمع الدولي حدة رغم عدم وجود مواقف فعلية على أرض الواقع ولكن هناك قرارات متعلقة بوقف إمدادات الأسلحة لتركيا بالإضافة إلى البيانات القوية التي تعبر عن عقوبات قوية ستفرض على تركيا".



وتابع: "تركيا وضعت الآن في مكانها الصحيح مربع التحالف مع الإرهاب ومربع العداء الشديد للدول العربية والعداء الشديد لكل ما يتعلق بالعروبة والوضع في سوريا ومساهمتهم في هذه المأساة".

