أصالة في عيادة طبيب نفسي (فيديو)

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، جمهورها ومتبعيها، عبر خاصية «Story» على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو قصير، من داخل عيادة الطبيب النفسي المُعالج لها.



وأوضحت "أصالة" في الفيديو عددًا من الأشياء التي تُحبها داخل عيادته، حيث أبرزت الوسائد داخل العيادة مدون عليها عدد من العبارات الإيجابية، منها: «بقدر ما نُحِب نُحَب»، وغيرها من العبارات التي تشحن طاقتها النفسية.



يذكر أن أصالة تتابع مع الطبيب النفسي الدكتور مصطفى النحاس، الذي نشر مسبقًا صورة له عبر إنستجرام، ظهر فيها مع الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة طفليها "آدم" و"علي".

