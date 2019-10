لماذا فكرت أحلام في الاعتذار عن The Voice؟

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، أنها كانت قد قررت الاعتذار عن تقديم الموسم الخامس من برنامج The Voice، والذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم.



وقالت أحلام، خلال تصريحاتها لقناة mbc: "أعز صديقة عندي وهي وتوأمي كانت تعاني من المرض الشديد ونقلت إلى العناية المركزة فاتصلت بمجموعة MBC وقلت لهم إنني أريد أن أعتذر عن برنامج "The Voice" لأن صديقتي تحتاجني في الوقت الحالي أكثر مما تحتاجونني أنتم، أشكر MBC لأنهم تفهموا وضعي وأجلوا تصوير البرنامج لمدة عشرة أيام".



وأضافت: "أتمنى لها الشفاء العاجل وأطلب منكم أن تتمنون لها الشفاء وتدعو لها بالشفاء، وأتمنى أن تكون حاضرة في نهائي The Voice".



وأكدت خلال اللقاء أنها تعتمد على اختيار المواهب في البرنامج على أذنها وليس قلبها أو عقلها، وذلك حتى تستطيع أن تعمل كنترول على اختياراتها.