ثنائية هنريكي تقود فلامنجو لمواصلة انطلاقته في الدوري البرازيلي

سجل المهاجم البرازيل الدولي برونو هنريكي هدفين وقاد فلامنجو لتعزيز صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز ثمين 2 صفر على مضيفه أتلتيكو بارانينسي اليوم الأحد في المرحلة ال25 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بنفس المسابقة، فاز سييارا على آفاي 1 صفر وفاسكو دا جاما على فورتاليزا 1 صفر وتعادل انترناسيونال مع سانتوس سلبيا.

ونجح برونو هنريكي في تعويض غياب زميله المهاجم جابرييل باربوسا المتواجد حاليا مع المنتخب البرازيلي في سنغافورة، وسجل هدفين قاد بهما فلامنجو لمواصلة انطلاقته الرائعة في المسابقة.

وأحرز هنريكي هدفيه في الدقيقتين 44 و90 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف زميله باربوسا متصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق ثماني نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بارانينسي عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وواصل انترناسيونال مسلسل نتائجه الهزيلة في المسابقة وسقط في فخ التعادل السلبي مع سانتوس ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس مقابل 48 نقطة لسانتوس في المركز الثالث.

والتعادل هو الثالث مقابل هزيمتين لانترناسيونال في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وفاز سييارا على آفاي بهدف نظيف سجله بيرجسون دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر وتجمد رصيد آفاي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتغلب فاسكو دا جاما على فورتاليزا بهدف نظيف سجله جلاييسون من ضربة جزاء في الدقيقة 68،ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد فورتاليزا عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.