الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
مباريات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
RevUP Advertisements
تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:50 م
تصوير: محمود احمد
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ ساعتين و 48 دقيقة
من هو الفريق عبد رب النبي حافظ الذي كرمه الرئيس؟
منذ حوالي 11 ساعة
تعديلات "الأحوال الشخصية": الخُلع في حالة العجز الجنسي فقط
منذ حوالي 7 ساعات
مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان
منذ حوالي 16 ساعة
أول ظهور لـ عمرو دياب مع مُصوره الخاص
الصور
تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية
توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية
كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا
مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة
عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن
الأكثر قراءة
مفاجأة قانونية تقلب قضية محمود البنا شهيد الشهامة في المنوفية
منذ حوالي 14 ساعة
تعديلات "الأحوال الشخصية": الخُلع في حالة العجز الجنسي فقط
منذ حوالي 11 ساعة
الباز يوضح: لماذا يُرجع الرئيس السيسي أسباب أزمة سد النهضة إلى ثورة يناير؟
منذ ساعتين و 32 دقيقة
بالتفاصيل.. سائق يشترك مع شقيقته لخطف خطيبها وهتك عرضه
منذ حوالي 20 ساعة
المزيد
أيام زمان
تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر
منذ حوالي 9 ساعات
والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن
منذ يوم
العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة
منذ يومين
"حب العمر".. قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش
منذ يومين
المزيد
نجم الساعة
حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم
منذ أقل من شهر
الصحة
أفضل علاج لجفاف العين الشديد
منذ حوالي 4 ساعات
قشور حبوب القهوة تمنع السكري
منذ حوالي 4 ساعات
استخدام لقاح جديد لمكافحة الإيبولا فى ثلاث مقاطعات بالكونغو بنوفمبر
منذ حوالي 9 ساعات
"فيسبوك" تطلق حملة للتوعية بالصحة العقلية
منذ حوالي 15 ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
علاء مبارك: الرئيس الأسبق يتحدث عن ذكريات نصر أكتوبر قريبا
الرئيس نيوز
بالصور.. اندلاع حريق في كنيسة مارجرجس بحلوان
الرئيس نيوز
تزامنًا مع دعوات المقاطعة.. أهم 7 معلومات عن العلاقات الاقتصادية مع تركيا
الرئيس نيوز
"اخترتم الحرية".. أول كلمة لقيس سعيد بعد إعلان فوزه برئاسة تونس
منوعات
قطاع البلاستيك يوفر 160 ألف وظيفة بدول الخليج
منذ حوالي 11 ساعة
الطعام الصحي يساعد مرضى الاكتئاب
منذ حوالي 14 ساعة
نجاح جهود الحد من أعداد جراد المياه العذبة في برلين
منذ حوالي 15 ساعة
تأثر إنتاج العسل في البرتغال بالحرائق
منذ حوالي 16 ساعة
المزيد
كشكول
كشكول
اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة "شوبير"
كشكول
جامعة بني سويف: منح بريطانية لذوي القدرات القيادية
كشكول
استقبال لجنة تقييم أفضل جامعة في بني سويف
كشكول
ندوة عن "ذكرى انتصارات أكتوبر" بدراسات المنصورة
إسلام سياسي
إسلام سياسي
أسرة على سالم المعتقل فى قطر تتقدم بشكوى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
إسلام سياسي
قوات سوريا الديمقراطية تعلن التحالف مع الجيش السوري لصد عدوان تركيا
إسلام سياسي
أفراح إخوانية بفوز قيس سعيد برئاسة تونس
إسلام سياسي
باحث: السودان تتخطى مرحلة حكم الإخوان
زيت وسكر
أطباء معهد ناصر ينجحون فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلب
ما هي طرق انقاص الوزن؟
قانون البناء الموحد تحت القبة البرلمانية
شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق
مقالات الرأي
د. منى حلمى
إلى الكاتب والموسيقار د. محمد فتوح «2-2»
مؤمن المحمدي
تحدى لجنة المسابقات
ماجد حبته
سد النهضة.. لقاء فى روسيا
يوسف إدوارد
سانت كاترين وعرق الجبين
المزيد
الثقافة
دار روافد تتعاقد مع محمد جمال الدين لإصدار روايته "ضحكة القمر"
منذ 37 دقيقة
غدًا.. إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة "مان بوكر" البريطانية
منذ ساعة و نصف
"أوركسترا القاهرة" تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى السيمفونية بالجزائر
منذ أقل من ساعتين
فوز "عم فلان" بجائزة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية
منذ ساعتين و 17 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News