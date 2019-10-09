خبيرة أسواق المال: مصر الثالثة عالميًا في اقتصاد الأسواق الناشئة

وأكدت "تادرس"، أن الاقتصاد المصري يعد الأفضل من حيث الأداء بين جميع الاقتصادات الناشئة، حيث أسفرت الموازنة العامة للدولة العام الماضي عن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن مصر تأتي في الترتيب الثالث عالميًا في اقتصاد الأسواق الناشئة.

قالت حنان رمسيس تادرس، خبيرة أسواق المال، جميع المؤسسات الاقتصادية أشادت بالاقتصاد المصري، خاصة أنه أصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموًا في الشرق الأوسط.وأضافت "تادرس"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الأسواق الناشئة تتطور مع الوقت ومع التطور التكنولوجي، ودخول الأسواق الخاصة مع الأسواق الحكومية، مما يساعد على تطويرها ومشاركتها فى المؤسسات المالية.