أحد أبطال حرب أكتوبر يروي "موقفا خسيسا" لإسرائيل

قال اللواء محمد الفنجري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان شاهدًا بنفسه، على خسة إسرائيل ونقضها للعهود والاتفاقيات.



وروى خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه في يوم 22 أكتوبر صدر قرارا بوقف إطلاق النار ووافق عليه كلا الجانبين، ثم قامت إسرائيل في ليل 22 أكتوبر بالإغارة بمجموعات كبيرة من الطيران الإسرائيلي بغرض تدمير الفرقة وضربها بكافة أنواع القنابل.



ولفت إلى أنهم استمروا بالضرب يومي 23 و24 أكتوبر، ولم يلتزموا بوقف النار، وفي إحدى الغارات رأى طائرة تسقط قنبلتين، فتحرك لا إراديا بسرعة غير عادية من فوق التبة ونزل لملجأ يشبه قفص القرد، بينما باقي أفراد الكتيبة لم يتمكنوا من النزول إلى الحفرة، وعندما خرج من الملجأ وجدهم أشلاء.

