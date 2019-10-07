العدد الثاني من مجلة المسرح بمنافذ بيع هيئة الكتاب

صدر العدد الثاني للإصدار السادس من مجلة المسرح برعاية وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، ويرأس تحريرها الناقد المسرحي والصحفي الكبير عبد الرازق حسين.



يتضمن العدد الجديد من مجلة المسرح دراسة للدكتور مدحت الكاشف حول الممثل وتكنولوجيا الصورة ومتابعة لفعاليات المهرجان التجريبي وورشة الدراماتورج وتوثيق لندوات المهرجان القومي للمسرح، ومقال لم ينشر للراحل أحمد سخسوخ ويكتب الدكتور سيد على إسماعيل عن رحلة جان كوكتو لمصر ويكتب الدكتور محمد سمير الخطيب عن محمد عنانى واحات الثقافة، ويكتب حمدان عطية عن الباتافيزيقا فلسفة الحلول الخيالية وموضوع عن التقاء المسرح بالأنثربولوجيبا، ويكتب الدكتور محمد عبد المنعم عن الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة فى الإسكندرية.