سمير فرج يكشف: كيف فشلت إسرائيل في تدمير ميناء الإسكندرية بعد إغراق "إيلات"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات غيّرت الفكر العسكري للقوات البحرية في جميع دول العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن تكتيك "إيلات" العسكري أصبح رمزًا عسكريًا يُدرس في الكليات العسكرية البحرية بجميع دول العالم، موضحًا أن إسرائيل ردت على عملية تدمير المدمرة إيلات، بنفس الأسلوب، وأرسلت 6 من الضفادع البشرية لتدمير ميناء الإسكندرية.

وتابع: "حاولت إسرائيل قطع الشباك المحيطة بالميناء من خلال الضفادع البشرية ولكن تم اكتشافهم، وقامت القوات البحرية المصرية بالتعامل معهم وأردتهم قتلي، وحاولت إسرائيل استعادة جثثهم بواسطة غواصة من نوع "داكار"، فدمرتها القوات البحرية باستخدام قنابل الأعماق".