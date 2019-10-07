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النمنم: السادات كان سابق عصره بقرار الحرب والسلام.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:33 م
النمنم
النمنم
سناء إسماعيل
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه عندما توفي الرئيس جمال عبدالناصر، رثاه الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، قائلا: "عظيم المجد عظيم الأخطاء"، وهذا التعبير ينطبق على الرئيس أنور السادات، على الرغم من أنه كان سابقًا عصره في الإنجازات التي حققها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السادات كان سابق عصره في الإنجازات التي حققها، واتخذ قرار الحرب والسلام"، مشيرا إلى أنه أول من التفت إلى ضرورة إنشاء مدن جديدة وإعمار الصحراء لمواجهة التكدس في القاهرة.

وأوضح أن سيناء أهم من الناحية الدينية والروحية بالنسبة لليهود من هضبة الجولان، وذلك لأنها بالنسبة لهم هي المكان الذي تجلى فيه الرب لسيدنا موسى، ولذا كان الرئيس السادات حريصًا على تحرير هذه الأرض.

وتابع: "للسادات الفضل في إعادة افتتاح قناة السويس، فضلًا عن تفكيره في تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس الذي نفذه الرئيس السيسي عام 2014".

واستطرد: "اغتيال الإخوان للسادات يؤكد أنهم لا أمان لهم"، مطالبا بتطهير وزارة التعليم وكافة المؤسسات من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، عبر الطرق القانونية.

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