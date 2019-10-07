وصفه رئيس الزمالك بـ"الكومبارس".. مسيرة الحلفاوي "وحدها ترد"

خلال سنوات طويلة من حياته، كان له بصمات فنية مختلفة، وربما ظهرت تلك الموهبة بعد سن مبكر، وفي أغلب الأعمال الناجحة، هو الفنان القدير نبيل الحلفاوي، أحد أهم نجوم الفن في مصر، وواحد من الفنانين الكبار الذين وقفوا على خشبة المسرح القومي.



"كومبارس وتافه".. تلك أبرز الكلمات التي قيلت عنه في مداخلة هاتفية من رئيس نادي الزمالك، بعد أن علّق على مباراة الزمالك و"إف سي مصر" التي انتهت بالتعادل الإيجابي، وسخر الحلفاوي من هذه المباراة والنتيجة.



وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور" سيرة نبيل الحلفاوي الخاصة والفنية سواء في السينما أو الدراما.



1 - ممثل مصري، ولد في حي السيدة زينب، درس مجال إدارة الأعمال في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1966، وبعدها التحق بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970.



2 - اشتهر بمشاركته في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، منها في السينما "اغتيال مدرسة، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13"، وفي التلفزيون "زيزينيا، الملك فاروق، الزيني بركات، حكاية بلا بداية ولا نهاية، رأفت الهجان".



3 - قدم ما يقرب من 80 عمل ما بين السينما والدراما، ومؤخرًا شارك في كثير من الأعمال مثل مسلسلات "أمر واقع - لأعلي سعر- ونوس" وكان أداءه البارع بمثابة نظرة من النقاد إليه الذين أشادوا بأدواره أمام النجم يحيي الفخراني.



4 - تم ترشيحه مؤخرًا لتقديم شخصية المشير محمد حسين طنطاوي في فيلم "سري للغاية"، وهو أحد أهم الأعمال الفنية التي ترصد فترة ما بين 25 يناير حتى 30 يونيو.