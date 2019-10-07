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هاشتاج

إياد نصار يتصدر "تويتر" بعد تألقه في دور الضابط اليهودي بـ"الممر"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:41 م
إياد نصار
إياد نصار
رباب الأهواني
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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "إياد_نصار"، بعد دوره المميز بفيلم "الممر" الذي جسد خلاله شخصية ضابط إسرائيلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت أبرزت التعليقات كالتالي: "أنت تستخبي في أي حتة اليومين دول عشان الشعب واخد الموضوع بجد، بص إنت تاخدلك ساتر كدا وتستخبى اليومين دول عشان الشعب لو عتر فيك هيعمل منك بطاطس محمرة، أمين".

وتابع "المغردون": "أداء مميز من فنان موهوب ومحترم حقيقي قام بالدور بمهارة عالية جدا وبصراحة فرحت فيه جدآ لما العسكري ضربه في العربية، ‏إنت تحاول تمشي برا مصر لأن الناس مش هتسيبك".

وغرّد آخرون: "إنت إمبارح أخدت شتايم أكتر من الشتايم اللي إسرائيل أخدتها، طول عمري بقول عليك ممثل جامد ومش واخد حقك.. مبدع كالعادة، من أعلى الممثلين اللي دخلوا السينما، كل فيلم بيدخلوا بيثبت الكلام دا".

يُذكر أن فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، وضيوف الشرف هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

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