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فن

برنامج عروض البيت الفني للمسرح غدا.. تعرف عليها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يقدم البيت الفني للمسرح، غدا الاثنين، عدة عروض بالقاهرة، وشرم الشيخ.

وتستعرض "الدستور" في السطور الآتية برنامج عروض البيت الفني للمسرح:

ففي القاهرة وعلى المسرح العائم الصغير بالمنيل يعرض "بيت الأشباح"، وذلك في تمام السابعة مساء.

العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك "، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

وعلى قصر الأمير طاز بالسيدة زينب يعرض "صحينا يا سينا" وذلك في تمام الثامنة مساء.

العرض من تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ.

وعلى مسرح ميامي بوسط البلد يعرض "القطط" وذلك في تمام الثامنة مساء.

" القطط" تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل ابراهيم، مريم البحراوي، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

وعلى مسرح الحديقة الدولية

تقدم فقرات غنائية من أعضاء فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في تمام الثامنة مساء.

أما على قصر ثقافة الفيوم فيقدم عرض" امر تكليف" وذلك في الثامنة مساء.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.

أما على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ فيقدم عرض "ولاد البلد" وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا.

عرض " ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.

و تستضيف الإسكندرية احتفالية " يوم النصر" وذلك في تمام الثامنة مساء، على مسرح بيرم التونسي.

من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع.

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