كيف خرجت بعض أغاني نصر أكتوبر بالصدفة؟.. العسيري يجيب

قال الكاتب والشاعر محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، إن بعض أغاني أكتوبر 73، خرجت بالصدفة بعد الانتصار، بتلقائية وفرحة الملحنين والمطربيين وقتها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "في 6 أكتوبر 73، بليغ حمدي طلب من الكاتب عبد الرحيم منصور يتجه إلى ماسبيرو، وطلب منه كتابة أغنية لتسجيلها، وعبدالرحيم منصور مكنش عارف هيكتب ايه، فبليغ قاله أنت مش شايف الناس بتزغرد وبتقول الله أكبر، انت بس سمي الله كدة واكتب، ومن هنا جاءت أغنية الله أكبر بسم الله بسم الله".

وتابع: "بعد يومين، بليغ بيدور على عبدالرحيم منصور ومكنش لاقيه، وراح له البيت، فوجده نائم، فقاله أنت عمال تناضل بقالك سنين وجاي دلوقتى تنام، فرد عليه عبدالرحيم وقاله أنا عاوز أسافر البلد في قنا، فسأله هتروح ليه البلد؟، فرد عبدالرحيم وقال عاوز أنزل أمسك الربابة وأغني للناس وأقولهم اللي حصل، ومن هنا جاءت أغنية على الربابة بغني".