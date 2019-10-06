محمد العسيري: الغناء كان أحد أدوات الحرب النفسية قبل ظهور السوشيال ميديا

قال الكاتب والشاعر محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، إن وعي الشعراء المصريين كان عاملًا رئيسيًا مؤثرًا في شكل منتج الغناء المصري بعد حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

وأوضح "العسيري"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الغناء قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وعصر السوشيال ميديا، كان يعد أحد أدوات الحرب النفسية.

وتابع أن من أهم الشعراء الذين كتبوا بعد حرب الاستنزاف، عبد الرحيم منصور ومحين الخياط، موضحًا أن معظم هؤلاء الشعراء حبسوا في سجون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولكنهم كتبوا أغاني عبقرية مثل "أم الصابرين لعبد الرحيم منصور، وكذلك "باسم الله" وهي أول أغنية لحرب أكتوبر، للشاعر عبد الرحيم منصور.