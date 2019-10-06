"الباقي هو الشعب".. قصة أغنية رفضها الأزهر وغنتها عفاف راضي

قال الكاتب والشاعر محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، إن الفنانة عفاف راضي قدمت 3 أغاني في انتصار أكتوبر 73، ومنها أغنية "يا قمر خدني لحبيبي"، للكاتب نادر أبو الفتوح، والذي اشتهر بالكتابة للأطفال.

وأضاف "العسيري"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "أغنية "يا قمر خدني لحبيبي"، تتحدث عن بنت مصرية لم ترى حبيبها 7 سنوات، لأنه على الجبهة، وبعد 73 تتعجل رؤيته بعد الانتصار".

ولفت "العسيري"، إلى أن الفنانة عفاف راضي قدمت أيضًا أغنية بعنوان "الباقي هو الشعب"، موضحًا أن الأغنية كتبها سيد حجاب قبل حرب 73، ورفضها الأزهر، ورفض غنائها أيضًا الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ولكن غنتها عفاف راضي بعد انتصار 73 بلحن كمال الطويل.