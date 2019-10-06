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الباز: هناك أزمة ضخمة في انتماء الأجيال الجديدة للبلد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:46 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن هناك محاولات قوية من أعداء الوطن لتفكيك وحدة الشعب المصري.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأجيال الجديدة يجب أن تعرف جيدا ما حدث في أكتوبر 73، لأن لدينا أزمة ضخمة في انتماء الأجيال الجديدة ومعرفتها بتضحيات البلد وشعبها، وموضحًا أن هناك أجيال شابة كثيرة لا تعرف شيئا عن حرب أكتوبر.

وطالب "الباز"، بضرورة مراجعة المناهج الدراسية، ووضع بطولات الجيش المصري في 73 ضمن المناهج الدراسية، متابعا: "حتى لو عندنا في المواد الدراسية مواد عن حرب أكتوبر سنجدها جافة وغير مشوقة".

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