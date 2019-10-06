""قناة استعمارية".. كيف حاولت "الجزيرة" التقليل من انتصار أكتوبر 73؟

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محاولة قناة "الجزيرة" القطرية، التقليل من بطولة الشعب المصري في حرب 1973.

وكتبت قناة الجزيرة، الداعمة للإرهاب، عبر صفحتها على موقع "تويتر" متحدثة عن حرب أكتوبر: "حدث في مثل هذا اليوم.. حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير (شريط ضيق) على الضفة الشرقية.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، قائلا: "لم أستغرب كم الحقد والكراهية اللي نضح على صفحات قناة الجزيرة، لأن قناة الجزيرة ليست مجرد قناة تليفزيونية، دي قناة استعمارية في يد من يريدون تخريب وتدمير البلد، ومش غريب أبدا انهم يعملوا ده".