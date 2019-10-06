الاندبندنت: مصر تعزز قطاعها السياحي بقوة التاريخ الفرعوني

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن اكتشاف مصر لمعبد بطليموس الرابع في سوهاج، يعد نقلة كبيرة في سلسلة الاكتشافات الأثرية التي تتبعها مصر منذ فترة.



وتابعت: أن هذا المعبد قد يكون من أهم الاكتشافات الأثرية لمصر عام 2019، حيث يصل عمره إلى 2200 عام، كما أنهن يكشف الكثير عن واحدة من أسوأ عصور البطالمة.



وأضافت: أن المؤرخين يعتقدون أن بطليموس الرابع كان بداية انهيار العهد البطلمي في مصر، بسبب عدم انتباهه للعمل كحاكم.



وأشارت إلى أن هذه الاكتشافات تأتي في ظل سعي مصر لتعزيز القطاع السياحي مرة أخرى، والذي شهد اضطرابات كبيرة في أعقاب ثورة 25 يناير، التي حدثت قبل 8 أعوام.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن السلطات فتحت مؤخرًا هرم الملك سنفرو في دهشور أمام الجمهور، مع التحضير لافتتاح المتحف المصري الكبير.