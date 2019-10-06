29 أكتوبر إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي المشارك في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع إدارة النادي الأهلي للوقوف على برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب.

وقال شوقي غريب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي في المنتخب الأوليمبي لتحديد برنامجه العلاجي مشددًا على أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطولة في 8 نوفمبر المقبل وأيضا قبل اختيار القائمة النهائية التي سيتم ارسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم 29 من الشهر الجاري.

وأضاف أن مباراتي جنوب إفريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطولة خاصة وأنه أحد المنتخبات المتأهلة للبطولة ويقع في المجموعة الثانية.

وأوضح أن الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين يدركون تمامًا حجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم.