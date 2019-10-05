السبت 05 أكتوبر 2019 الموافق 06 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"العليا للانتخابات بتونس": نتوقع تزايد المشاركين فى التصويت بـ"التشريعية"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:08 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إنه من المتوقع زيادة أعدد الناخبين التوانسة المقيمين خارج البلاد في الانتخابات التشريعية التونسية غدًا، موضحًا أن أكبر الجاليات التونسية تواجدت في الدول الأوروبية ومن المتوقع أن يشهد يوم غد زيادة أعداد المدلين بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأضاف "بفون"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الحملات الانتخابية من شأنها إنارة سبيل الناخب واطلاعه على البرامج الانتخابية للناخبين الأمر الذي سيؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية يتواجد في السجون وهو نبيل القروي، وهو ما يؤثر على حملته الانتخابية.

وتابع: "فيما يتبقى للمترشح الثاني قيس سعيد القيام بحمله لتشجيع التونسيين للخروج والتصويت يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل"، معلقًا على ما قام به المرشح الرئاسي قيس سعيد تجاه نبيل القروي وعدم قيامه بالبدء في حملته الانتخابية نظرًا لحبس الأخير في الانتخابات الرئاسية التونسية: "نتمني أن يقوم كل مرشح بحملته الانتخابية كما يجب".

وأوضح أن الانتخابات التي ستبدأ في 13 من الشهر الجاري تشهد أوضاعًا استثنائية تمامًا، موضحًا أن القضاء التونسي مستقل، وحينما يتخذ إجراء معيًان يلتزم جميع المواطنين به، متابعًا: "هناك نص من مبدأ تكافؤ الفرص، ونتطلع قيام القروي بإجراء أي من أشكال الحملة الانتخابية ولو بلقاء صحفي أو إذاعي على الأقل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة الانتخابات التونسية يعرب عن قلقه من عدم تكافؤ الفرص

إرجاء النظر في طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي

حملة نبيل القروي الانتخابية تطالب بالإفراج عنه

13 أكتوبر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. البدرى يعلن قائمة منتخب مصر لودية بتسوانا

منذ يوم

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

منذ ساعة و 13 دقيقة

كلوب يكشف عن إصابة محمد صلاح الخطيرة في مباراة ليفربول وليستر سيتي

ads

الصور

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

image description

مباراة فوز الزمالك على مصر المقاصة وطرد طارق حامد

الأكثر قراءة

طريق الموت بالمنوفية يحصد أرواح أربعة شباب

صافيناز ترتدي الحجاب: جمعة مباركة (شاهد)

الرئاسة: نتطلع لدور أمريكا الفعال في أزمة سد النهضة

صورة الشهيد جلال الشامي ابن كفر الشيخ

أيام زمان

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

تفاصيل آخر 3 أشهر في حياة عبدالمنعم مدبولي

رحلة لفرنسا كادت أن تجعل فريد الأطرش عضوًا في نادي العراة

الصحة

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

انخفاض الوزن عند الولادة يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض القلب

ختام فعاليات اليوم العلمي لقسم التخدير والعناية المركزية لـ"طب المنيا"

الرئيس نيوز

العراق: محتجون يشعلون النار في مقار تابعة لـ"الحشد الشعبي"

السيسى: الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوقنا في مياه النيل

وفد من "البرلمان العربي" يتابع انتخابات المجلس الاتحادي الإماراتي

اضطرابات في مدينة إيرانية بسبب انتشار غامض لـ"الإيدز"

منوعات

العواصف تودى بحياة سيدة وتصيب 6 أشخاص شرق موريتانيا

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني الأسبوع المقبل

تخريج أول دفعة دراسات عليا في الاستشعار عن بعد بـ"عين شمس"

نيجيريا: العاملون في مجال التكنولوجيا ينظمون حملة ضد الشرطة

كشكول

جامعة الأزهر تكرم أوائل طلاب المنيا الأزهرية عن العام الماضى

الإثنين.. إطلاق منصة تعليمية إلكترونية لطلاب الثانوي بالدقهلية

"كشكول" يرصد مطالب المعلمين في اليوم العالمي لهم

"معلمين دسوق" تكرم أوائل الجمهورية في الشهادات العامة والتعليم الفني

إسلام سياسي

اليمن: ضبط خلية نسائية حوثية تزرع الألغام في الأسواق

فيديو .. الإفتاء تكشف: كيف يرتدي الإخوان ثوب المظلومية للتغطية على جرائمهم؟!

سياسي ألماني: حتى كرة القدم غير آمنة من إرهاب أردوغان

طالبان تقتل 6 رجال شرطة فى إقليم شمال شرق أفغانستان


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة لمشروع “ماكينة ضامن” للمدفوعات النقدية

“التموين”: تراجع أسعار الأرز المحلي في الأسواق لـ٧جنيهات

خطة لرصد التغير في منسوب قاع البحر أمام محطة كهرباء البرلس

أسباب الإصابة بـ”الدوالي”

مقالات الرأي
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أمين الخولى.. الثائر الأول بين الأساتذة والتلاميذ
د.كريمة الحفناوى
باقة ورد فى ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب
المزيد

الثقافة

عن أيدٍ صغيرةٍ بيضاء

كلما قلتُ.. قالت إلى أين؟

عروس أبى

عبلة

صفحتنا ع الفيس بوك