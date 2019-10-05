"العليا للانتخابات بتونس": نتوقع تزايد المشاركين فى التصويت بـ"التشريعية"

قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إنه من المتوقع زيادة أعدد الناخبين التوانسة المقيمين خارج البلاد في الانتخابات التشريعية التونسية غدًا، موضحًا أن أكبر الجاليات التونسية تواجدت في الدول الأوروبية ومن المتوقع أن يشهد يوم غد زيادة أعداد المدلين بأصواتهم في العملية الانتخابية.



وأضاف "بفون"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الحملات الانتخابية من شأنها إنارة سبيل الناخب واطلاعه على البرامج الانتخابية للناخبين الأمر الذي سيؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية يتواجد في السجون وهو نبيل القروي، وهو ما يؤثر على حملته الانتخابية.



وتابع: "فيما يتبقى للمترشح الثاني قيس سعيد القيام بحمله لتشجيع التونسيين للخروج والتصويت يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل"، معلقًا على ما قام به المرشح الرئاسي قيس سعيد تجاه نبيل القروي وعدم قيامه بالبدء في حملته الانتخابية نظرًا لحبس الأخير في الانتخابات الرئاسية التونسية: "نتمني أن يقوم كل مرشح بحملته الانتخابية كما يجب".



وأوضح أن الانتخابات التي ستبدأ في 13 من الشهر الجاري تشهد أوضاعًا استثنائية تمامًا، موضحًا أن القضاء التونسي مستقل، وحينما يتخذ إجراء معيًان يلتزم جميع المواطنين به، متابعًا: "هناك نص من مبدأ تكافؤ الفرص، ونتطلع قيام القروي بإجراء أي من أشكال الحملة الانتخابية ولو بلقاء صحفي أو إذاعي على الأقل".