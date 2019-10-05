عادل العمدة: السادات أنجز المستحيل في حرب أكتوبر وصدم العدو.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة مستشار أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيخلده التاريخ بعد تحقيقه الانتصار في السادس من أكتوبر 1973 ونجاحه في تحقيق المستحيل.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن السادات اتخذ العديد من القرارات الجريئة المحددة التي ارتبطت بتخطيط وإعداد جيد وتحديد المهام لكل مختص وتهيئة الرأي العام في الداخل لتقبل الواقع وتهيئة الرأي العام في الخارج أيضا.



وكشف أن السادات نجح في خداع دول العالم بأن مصر لن تحارب إسرائيل، الأمر الذي أفرز في النهاية انتصار ليس له مقياس في العصر الحديث، سيمفونية عزفت من أجهزة الدولة والقوات المسلحة وكل المعنين، كل أدى دوره لتحقيق هدف رصد منذ البداية ووضعت استراتجية لتحقيق هذا الهدف.



وأكد أن الإرادة المصرية هي التي حققت ثلاثة أرباع الانتصار في السادس من أكتوبر عبر تخطي الصعاب التي واجهتها مصر.



وأوضح أن جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل وقتها، استنجدت لأن الصدمة كانت قوية، فرد عليها وزير الدفاع موشي ديان، بأنه لاحرب ولو كانت قررت الدول العربية الخرب فإن أمانيها أن تنقل 1500 جندي من شرق القناة إلى غربها، وفوجئوا بعد ساعات قليلة من بدء العبور بتدفق 60 ألف مقاتل غرب القناة وإنشاء الكباري والقوات الجوية والمدفعية تعملان بشكل سيمفوني.

